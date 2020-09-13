13 сентября 2020, 09:47
Двух пьяных водителей отловили в субботу в Пряжинском районе
Нарушителям грозит штраф и лишение водительских прав
Дорожная полиция поймала двух нетрезвых водителей в поселке Сяпся Пряжинского района. 12 сентября инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилями 61 и 45-летнего водителя, находившихся в состоянии опьянения.
Автомобили нарушителей отправили на специализированную стоянку, сообщили в ГИБДД Карелии. Наказание для нарушителей определит суд. Им грозит лишение водительских прав и штраф.
Госавтоинспекция призывает жителей республики сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам: 102 или 112.
Фото: Госавтоинспекция Карелии