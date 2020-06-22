Житель Петрозаводска был обманут мошенником при устройстве на работу

В полицию Петрозаводска был вынужден обратиться 22-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенника. Горожанин подробно поведал стражам порядка, что конкретно случилось, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, на популярной Интернет-площадке мужчина наткнулся на вакансию водителя. Его пригласили к одному из административных зданий города. На месте молодой человек получил новое указание - собеседник попросил перевести деньги на некий номер телефона.

Мужчина отправился к ближайшему терминалу и отправил незнакомцу 9200 рублей. Собеседник перестал выходить на связь, и горожанин понял, что его обманули.

Полицейские проводят проверку по факту дистанционного хищения денег и напоминают, что перечислять деньги незнакомцам не стоит. Необходимо тщательно проверять информацию перед проведением финансовых операций.