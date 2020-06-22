Молодой человек предложил помощь, а затем ограбил женщину

Женщина стала жертвой грабителя в Петрозаводске. Поздним вечером 52-летняя женщина снимала деньги в банкомате.

Вместе с ней в помещении был еще один посетитель, который предложил ей свою помощь. Женщина отказалась, сняла с банковской карты три тысячи рублей и ушла. Однако на улице ее нагнал незнакомец, вырвал сумку и сбежал, рассказали в МВД.

Потерпевшая женщина сообщила полиции приметы нападавшего. Вскоре подозреваемый был задержан. 18-летний молодой человек признался и рассказал, что уже успел потратить деньги. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.