Петрозаводчанин пострадал от мошенника в Интернете

Очередной жертвой мошенников стал 56-летний житель Петрозаводска. Он рассказал полицейским, как его обманули, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина увидел в Интернете объявление о продаже газового гриля и решил его купить. Покупатель списался с продавцом и договорился о перечислении предоплаты. Затем он попросил владельца гриля выслать ему копию паспорта и, получив ее, отправил оставшуюся сумму. Однако товар так и не был получен, а продавец перестал выходить на связь. Петрозаводчанин лишился 18 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по сообщению горожанина. По ее результатам станет понятно, будет ли возбуждено уголовное дело о мошенничестве.