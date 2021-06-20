Мошенник под видом руководителя обманул продавца в Петрозаводске

Мошенники вновь нацелились на продавцов. Аферисты действуют по старой схеме обмана. Об очередном случае мошенничества рассказали в МВД.

Продавец одного из сетевых магазинов Петрозаводска ответил на звонок неизвестного. Собеседник представился учредителем торговой сети и спросил, сколько денег в сейфе. Звонивший заявил, что ему необходимо закупить новое оборудование, и потребовал работника перевести всю наличность. Продавец послушался и перевел через банкомат 24 тысячи на продиктованный номер телефона. На следующий день продавец рассказал о произошедшем своему непосредственному руководителю, который обратился в полицию. Стражи порядка организовали проверку.

Аналогичная ситуация произошла еще в одном магазине столицы Карелии. Неизвестный, представившийся заместителем директора, попросил продавца перевести ему деньги из кассы. Женщина оказалась бдительной. Она повесила трубку и прояснила ситуацию у своего начальника. Тот опроверг просьбу незнакомца и обратился в полицию. Ущерб мог составить 23 тысячи рублей. (фото ruwest.ru)