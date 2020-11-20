Жители Карелии подарили мошенникам более одного миллиона рублей

Трое жителей Карелии подарили телефонным мошенникам 1 миллион 225 тысяч рублей. Еще одна женщина также могла пополнить кошелек злоумышленников, но она вовремя опомнилась. Во всех случаях собеседники сообщали жертвам об оформленных на них кредитах. Растерянные граждане отвечали, что ничего такого не делали, а им тут же предлагали брать настоящий кредит.

Самую большую сумму перевела на 17 различных незнакомых телефонных номеров 40-летняя петрозаводчанка. Лже-банкир убедил ее оформить кредит на 850 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

На аналогичные ухищрения телефонных злоумышленников попались еще несколько жителей Карелии. Так, петрозаводчанин, 1981 года рождения, лишился 185 тысяч рублей, 43-летняя жительница Кеми - 190 тысяч рублей. Еще одна жительница Петрозаводска вовремя опомнилась. Когда на ее карту поступили кредитные деньги, она не стала их снимать и быстро заблокировала дальнейшие операции. (фото orenday.ru)