Женщина отдала мошенникам более одного миллиона ради компенсации

53-летняя петрозаводчанка стала жертвой старой схемы обмана. Телефонные аферисты под видом работников официального учреждения пообещали ей компенсацию за некачественные лекарства, которые она когда-то покупала. Женщине якобы полагалось 480 тысяч рублей.

Однако, по словам собеседника, в московском офисе на момент звонка остались сертификаты на 600 тысяч. Чтобы ускорить процесс получения денег, женщине предложили доплатить разницу в 120 тысяч, сообщили в МВД по Карелии.

После того, как первый перевод был совершен, на женщину посыпались звонки с указаниями оплатить страховку, налог, выезд московского юриста и служебного транспорта. Хотя сумма переводов превысила размер обещанной компенсации почти в два раза, петрозаводчанка продолжала перечислять деньги на неизвестные счета. Для этого женщина даже оформила кредит.

В течение двух месяцев петрозаводчанка отправила мошенникам 1 195 000 рублей. После очередного звонка с требованием нового перевода женщина все же заподозрила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Стражи порядка проводят проверку. (фото khersonline.net)