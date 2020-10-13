Житель Карелии установил антивирусную программу и лишился денег

Житель Лоухского района лишился денег после общения с незнакомцами по телефону. Как рассказали в полиции, 51-летнему жителю Чупы позвонил якобы сотрудник банк, который рекомендовал оперативно принять меры для защиты денег на счетах.

По совету незнакомца мужчина скачал специальную антивирусную программу. Ему пришел девятизначный код, который он продиктовал собеседнику.

Когда разговор завершился, то с банковских счетов жителя Карелии стали пропадать деньги. В общем итоге он потерял более 50 тысяч рублей. По факту дистанционного мошенничества проводится проверка. (фото на главной stv24.tv)