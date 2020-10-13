Полиция Костомукши нашла похитителя дорогого велосипеда

В начале октября в полицию Костомукши обратилась 25-летняя горожанка, сообщает МВД Карелии.

Девушка сообщила, что у нее пропал велосипед стоимостью более 12 000 рублей. Владелица хранила его на лестничной площадке и не пользовалась антикражным устройством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Мужчина признался, что в один из дней гостил у приятеля и распивал спиртное. Когда отправился домой, заметил в подъезде оставленный без присмотра двухколесный транспорт, на котором решил доехать до дома.

Однако, управлять велосипедом похититель не смог и унес его на себе. В настоящее время похищенное имущество изъято.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.

Фото из группы "МВД по Республике Карелия"