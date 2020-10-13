Карельская таможня выявила контрабанду леса на восемь миллионов рублей

Контрабанду леса выявила карельская таможня. По фактам незаконного перемещения лесоматериалов в крупном размере было возбуждено пять уголовных дел, сообщает пресс-служба ведомства. Контрабандистам грозит лишение свободы до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

Таможенники установили круг причастных лиц, в их числе руководитель одного из предприятий. В ходе расследования было установлено, что руководитель одной из фирм и ряд лиц в конце 2019 года осуществили вывоз лесоматериалов, предоставив таможенным органам недостоверную информацию об условиях поставки по контракту. Это привело к занижению таможенной стоимости товаров, и, как следствие, - занижению таможенных платежей. По сообщению ведомства, рыночная стоимость лесоматериалов превышает восемь миллионов рублей. (фото на главной eastrussia.ru)