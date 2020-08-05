Жительница Карелии перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Жительница Карелии в один миг лишилась денег, которые остались у нее после продажи квартиры в другом регионе.

После сделки 58-летняя костомукшанка хранила полтора миллиона рублей на банковском счете. На днях с ней связался неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка, рассказали в МВД. Собеседник рассказал жительнице Карелии традиционную историю о неких злоумышленниках, которые пытаются похитить ее финансы.

Женщина не стала прекращать разговор. А звонивший предупредил ее, что беседа предстоит долгая и попросил ее приобрести внешний аккумулятор для мобильного телефона. Все последовавшие просьбы она также исполняла. Она сняла все деньги, которые через банкомат перевела на разные номера.

Когда деньги закончились, разговор с ней прекратился. Женщина поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.