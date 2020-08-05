В Олонецком районе вандал разрушает объекты железной дороги

Буквально крик души опубликован в сообществе «Подслушано в Олонце» вчера.

Жители села Нурмойла, Олонецкого района просят глаждан помочь и описывают совершенно дикую ситуацию (орфография и пунктуация сохранены):

Уважаемые жители Олонца и Олонецкого района, пишу вам с просьбой о помощи. Уже больше недели по вечерам какой-то вандал рвёт провода на светофоре переезда п. Устье Нурмойла. После чего загораются красные сигналы светофора при свободном переезде! Тем самым нарушая безопасность движения! Я неоднократно обращался в полицию, но результата в поиске вандала это не дало. Дежурил сам у переезда. Результата тоже, как видите, нет. Теперь за помощью решил обратиться к вам, сознательным гражданам. Возможно кто-то из вас обратил внимание на подозрительных личностей неподалеку от данного переезда. Я вас очень прошу, напишите мне, пожалуйста, об этом.

Действия вандала можно трактовать как правонарушение, описанное в "Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях", статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене.

В ней говорится, что «Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток»