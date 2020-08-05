Мужчину с рюкзаком, набитым коньяком и закуской, задержали в Карелии

Несколько схожих хищений алкоголя и продуктов произошли в один день в Сортавале и Олонце.

Так, работники сортавальского магазина заметили, как посетитель скрылся с рюкзаком, наполненным коньяком и закуской. Они вызвали росгвардейцев, которые через пару минут задержали подозреваемого 45-летнего местного жителя.

В другом сетевом магазине 46-летний посетитель спрятал алкогольную продукцию под курткой и попытался пройти мимо кассы. Но попытка не удалась. Задержанных передали полиции.