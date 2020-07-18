Студентка поверила мошенникам из «министерства безопасности»

В Петрозаводске жертвой аферистов стала студентка, которой обещали работу на конференции с правоохранителями Великобритании. 22-летняя горожанка лишилась пяти тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД Карелии, студентка решила заработать и разместила объявление на интернет-сервисе по подбору персонала. Она искала вакансию переводчика. Ей позвонил потенциальный наниматель и представился сотрудником МВД. Он сообщил, что, якобы для проведения конференции с правоохранителями Великобритании, требуется переводчик. Заплатить обещал 5 000 рублей.

Встречу звонивший назначил у одного из подразделений полиции Карелии. Для «министра по безопасности» (такой должности в современной России не существует) молодую женщину попросили приобрести кабель USB, что она и сделала. После по просьбе звонившего она перевела на номера мобильных телефонов в общей сумме пять тысяч рублей.

Когда она приехала по адресу в оговоренный час, то позвонила лже-полицейскому. Мужчина сказал, что его нужно подождать 5-10 минут. Но и через полчаса к женщине никто не подошел и на звонки больше не отвечал. На ее СМС с вопросом «Мы с вами сотрудничаем?» последовал ответ «Нет». Тогда переводчица поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Отметим, что это не первый случай мошенничества, когда у людей выманивают деньги под предлогом дальнейших трудовых отношений. Зачастую такие просьбы оплатить телефон сопровождаются просьбой купить какой-то товар, который срочно необходим собеседнику.