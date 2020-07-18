Труп неизвестного мужчины нашли недалеко от Петрозаводска

15 июля в лесном массиве местечка Лососинного было найдено тело неизвестного мужчины, погибшего, по предварительной оценке, в марте или апреле 2020 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Погибшему на вид 30-35 лет, телосложение худощавое, рост 170 см. На спине имеется татуировка в виде иероглифа. Был одет в спортивный костюм черного цвета, полевую куртку цвета хаки, с собой имел камуфлированный рюкзак.

В рюкзаке находилась книга с дарственной надписью. Всех, кто имеет информацию о погибшем, полиция просит звонить по телефонам: +7-911-401-83-56, +7(8142) 73-90-22, 57-96-16.