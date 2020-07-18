Двух коров спасли пожарные из горящего сарая в Карелии

В Пудожском районе Карелии произошел пожар, уничтоживший хозяйственную постройку. Возгорание случилось в поселке Кубово в три часа ночи. Для тушения привлекались пять человек и две единицы техники.

Как сообщили в МЧС порталу «Петрозаводск говорит», работникам пожарно-спасательных подразделений удалось спасти из горящей постройки две головы крупного рогатого скота. При этом самое строение значительно повреждено огнем.

На тушение пожара ушло около двух часов. Ущерб, виновный и причины происшествия устанавливаются.