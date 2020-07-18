Пьяный водитель пытался убежать от инспекторов в лес

Сотрудники ГИБДД Карелии задержали пьяного водителя. Для этого им пришлось побегать по лесу, сообщает пресс-служба ведомства.

18 июля около половины второго ночи на федеральной трассе «Кола» водитель автомобиля ВАЗ-2104 не выполнил требование автоинспекторов об остановке. Напротив, он увеличил скорость и продолжил движение. Затем покинул свою машину и попытался скрыться в лесу, но полицейские настигли беглеца.

По информации ведомства, мужчина имел признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование отказался. Нарушителю грозит штраф и лишение прав.