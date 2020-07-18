18 июля 2020, 10:39
В Прионежье после ДТП загорелась машина, трое пострадали
Серьезная авария произошла ночью в поселке Чална-1, сообщает МЧС Карелии
18 июля в поселке Чална-1 Прионежского района Карелии случилось серьезное ДТП. Автомобиль наехал на препятствие и загорелся. Три человека пострадали.
Авария произошла в три часа ночи. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска – в общей сложности 11 человек и три единицы техники. Они потушили автомобиль и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в МЧС Карелии.
Затем травмированных доставили в БСМП Петрозаводска. Марка машины, характер травм, данные пострадавших и причина аварии пока не сообщаются.