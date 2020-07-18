Три человека пострадали в Петрозаводске по вине водителя маршрутки

В столице Карелии 17 июля случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. 58-летний водитель ПАЗа, выполняющего регулярный маршрут по Петрозаводску, при перестроении не уступил дорогу движущемуся попутно автомобилю Мерседес Бенц. В результате транспортные средства столкнулись.

По информации ГИБДД, в ДТП пострадали три пассажира автобуса. Это 61-летняя женщина, 17-летняя девушка и 9-летний мальчик. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Кроме того, ГИБДД рассказал об аварии, произошедшей 13 июля в поселке Лоухи. 15-летний подросток, управляя велосипедом, не уступил дорогу автомобилю. Впоследствии велосипедист обратился в лечебное учреждение с травмами, полученными в ДТП. Ему назначено амбулаторное лечение.

Фото: ГИБДД РК