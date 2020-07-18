18 июля 2020, 07:35
Троих детей сбили на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге
Женщина-водитель внедорожника отправила в больницу двух девочек и одного мальчика
В Санкт-Петербурге 25-летняя женщина за рулем внедорожника сбила трех детей. Они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.
Инцидент произошел в пятницу вечером на Северном проспекте. Дети пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщает 78.ru, это были девочки 11-ти и 12-ти лет, а с ними – 10-летний мальчик.
В результате ДТП дети получили травмы средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка, добавили в ведомстве.