18 июля 2020, 07:35
Происшествия

Троих детей сбили на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

Женщина-водитель внедорожника отправила в больницу двух девочек и одного мальчика

В Санкт-Петербурге 25-летняя женщина за рулем внедорожника сбила трех детей. Они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Инцидент произошел в пятницу вечером на Северном проспекте. Дети пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщает 78.ru, это были девочки 11-ти и 12-ти лет, а с ними – 10-летний мальчик.

В результате ДТП дети получили травмы средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка, добавили в ведомстве.

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ДТП
Санкт-Петербург
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