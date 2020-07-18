Троих детей сбили на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 25-летняя женщина за рулем внедорожника сбила трех детей. Они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Инцидент произошел в пятницу вечером на Северном проспекте. Дети пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщает 78.ru, это были девочки 11-ти и 12-ти лет, а с ними – 10-летний мальчик.

В результате ДТП дети получили травмы средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка, добавили в ведомстве.