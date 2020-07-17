Молодой человек пропал по пути в Петрозаводск

24-летний молодой человек на машине отправился из Пряжинского района в столицу Карелии, но до пункта назначения так и не добрался. Полиция объявила Армаса Александровича Пукки в розыск.

По сообщению ведомства, 15 июля молодой человек, 1996 года рождения, выехал на автомобиле «Хендай Акцент» черного цвета с госномером «Е 170 ХМ 10» из деревни Нижние Виданы. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы: на вид 19 лет, высокого роста, глаза голубого цвета, волосы короткие прямые темного цвета.

Был одет: бежевая футболка, шорты болотного цвета, синие тапки.



Информацию о пропавшем молодом человеке просят сообщать в полицию по телефонам: +7-911-402-49-26, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).