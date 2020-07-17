Мазут попал в Беломорканал из-за аварии на ГЭС в Карелии

Сегодня из-за аварии на Ондской ГЭС недалеко от поселка Надвоицы произошел выброс мазута. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, топливо попало в акваторию Беломорканала.

Пятно нефтепродуктов было обнаружено в районе впадения реки Онда в Беломоро-Балтийский канал. В 13:40 были обнаружены сгустки пятен вдоль береговой линии.

По предварительной информации, объем разлива составил до 300 кг. Специалисты устанавливают боновые заграждения. На месте ЧП работают 25 человек и 13 единиц техники.

Фото: toplivotrade-moscow.ru