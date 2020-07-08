Пенсионерка лишилась пяти тысяч после переписки с подругой в соцсети

80-летняя жительница Карелии в ходе переписки в социальной сети лишилась 4800 рублей. Мошенники не раз использовали подобный способ обмана, и всякий раз находятся те, кто попадает на эту уловку.

По сообщению полиции, пенсионерка прочитала сообщение от подруги, которая хвасталась, что в связи с увеличением пенсионного возраста ей выплатили хорошую компенсацию. Подруга по переписке предложила собеседнице поучаствовать в той же акции. Собеседница попросила написать реквизиты банковской карты и коды из смс-сообщений.

Хотя упомянутая выплата была уже давно не актуальна для не работающей пенсионерки, женщина все равно предоставила все персональные сведения. После этого с банковского счета женщины списали деньги.

Спустя время пенсионерка узнала, что страница ее приятельницы была взломана и переписку вела вовсе не она. Стражи порядка организовали проверку по факту дистанционного мошенничества.