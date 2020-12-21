Полтора миллиона рублей перечислил мошенникам житель Сегежи

30-летний житель Сегежи обратился в полицию и заявил, что ему позвонили с незнакомого номера и проинформировали, что некие злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя, сообщает МВД Карелии.

Собеседник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что необходимо срочно не дать возможности мошенникам завладеть кредитными средствами, а для этого надо очень быстро оформить «зеркальный кредит». По словам мошенника, банковское учреждение отдаст приоритет в выдаче именно сегежанину и он избежит финансовых потерь.

Мужчина направил онлайн заявку и получил 1 459 000 рублей. После этого псевдосотрудник банка настоял на обналичивании всей суммы и переводе всех денег на «безопасный счет». Послушавшись инструкций, в отделении банка сегежанин через оператора совершил два перевода – первый в размере 900 000 рублей и второй - 559 000 рублей.

Оператор банка честно предупредила сегежанина, что он переводит денежные средства физическим лицам, но мужчина проигнорировал ее слова. Псевдоспециалист банка по телефону в это же время заверил его, что деньги вернут после перевода.

Так и не дождавшись обратного зачисления средств, молодой человек понял, что попался на уловку злоумышленников и обратился в полицию.

В настоящее время, полиция Сегежи проводит проверку по фактам, указанным в заявлении.

Фото с сайта znamya31.ru