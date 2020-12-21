Житель Петрозаводска оскорбил полицейского и отправится в колонию

В Петрозаводске осужден местный житель, которого обвиняли в оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным следствия, в июле этого года мужчину задержали в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отделение полиции. Там в присутствии посторонних горожанин неоднократно оскорбил двух сотрудников ППС.

В 2018 году мужчина получил условный срок за мошенничество и нападение на полицейского. С учетом этого суд решил заменить условный приговор на реальный. Следующие два года горожанин проведет в колонии-поселении. Фото twimg.com