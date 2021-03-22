Желание доехать до Санкт-Петербурга дешево, привело к потере денег

Петрозаводчанин потерял 6 600 рублей, пытаясь добраться до Санкт-Петербурга на попутной машине, сообщает МВД Карелии.

32-летний мужчина искал в интернете различные варианты поездки в Северную столицу. На одном из сайтов ему попалось заманчивое объявление: водитель был готов везти пассажира всего за 550 рублей.

Потерпевший с ним связался. «Водитель» сразу перевел общение с платформы сайта в мессенджер, где в ходе переписки ответил на все вопросы. Одним из условий стала оплата услуги вперед. Для этого он прислал ссылку на форму, куда требовалось ввести реквизиты карты.

Петрозаводчанин выполнил просьбу и обнаружил, что с его счета списалось не 550, а 6 600 рублей. Собеседник прекратил переписку и перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой дистанционных мошенников.

Изображение из группы МВД по Республике Карелия