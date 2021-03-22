В Олонце суд признал брак фиктивным и недействительным

Прокуратура Олонецкого района провела проверку, в ходе которой установила, что жительница района в 2018 году зарегистрировала брак с иностранным гражданином, сообщает на своем сайте прокуратура Карелии

Свежеиспеченный супруг, сразу после этого обратился в управление по вопросам миграции по Республике Северная Осетия-Алания с заявлением о выдаче ему разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

При этом, брак, заключенный между указанными гражданами, является фиктивным, поскольку целью его заключения являлось не создание семьи, а получение разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации без учета установленной квоты. Никаких семейных отношений между указанными лицами не поддерживается, совместное хозяйство не ведется, совместных детей у них нет.

В связи с выявленными нарушениями, в соответствии со статьей 28 Семейного кодекса Российской Федерации прокуратура района направила в Олонецкий районный суд исковое заявление о признании заключенного брака недействительным.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.

Фото с сайта polevskoy.ru