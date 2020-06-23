23 июня 2020, 11:33
Происшествия

Петрозаводчанин после выходных с малознакомым мужчиной лишился денег

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве

52-летний житель Петрозаводска заявил в полицию о пропаже своей банковской карты, а также несанкционированных списаниях с нее. В общей сложности мужчина лишился более десяти тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, горожанин провел выходные в гостях у малознакомого мужчины. Под подозрением оказался 32-летний мужчина. Он рассказал, что взял карту и гостя и расплачивался ей в магазинах за алкоголь и продукты.

По факту мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа, МВД возбудило уголовное дело.

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Метки: 
банковская карта
мошенничество
новости петрозаводска
финансы
Полиция