Петрозаводчанин после выходных с малознакомым мужчиной лишился денег

52-летний житель Петрозаводска заявил в полицию о пропаже своей банковской карты, а также несанкционированных списаниях с нее. В общей сложности мужчина лишился более десяти тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, горожанин провел выходные в гостях у малознакомого мужчины. Под подозрением оказался 32-летний мужчина. Он рассказал, что взял карту и гостя и расплачивался ей в магазинах за алкоголь и продукты.

По факту мошенничества, совершенного с использованием электронных средств платежа, МВД возбудило уголовное дело.