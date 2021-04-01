В МВД Карелии рассказали, как распознать мошенника на том конце трубки

Телефонные мошенники все чаще используют технологию подмены номера. Как пояснили в МВД Карелии, злоумышленники создают для жертв иллюзию звонка из официальных структур, например, полиции. У жертв на экране мобильных телефонов высвечиваются местные номера. Для убедительности незнакомцы предлагают через сайты ведомств или поисковики в Интернете удостовериться, что контакт не фейковый.

«Настоящие сотрудники органов внутренних дел исключительно по телефонным беседам не привлекают граждан к участию в раскрытии преступлений; не сообщают о фактах уголовного преследования; не просят совершать какие-либо действия, связанные с финансами (переводить деньги, следовать указаниями как будто бы из банка и т.п.)»,

- комментируют в ведомстве.

В полиции предлагают проверять информацию. Для этого можно самостоятельно перезвонить по номеру, с которого поступила тревожная информация.

«Возможности сип-телефонии не безграничны, и действуют именно при организации входящих звонков. Не проверкой в интернете, а личным дозвоном на «высветившийся» номер вы сможете выяснить, что настоящие правоохранители вас не тревожили, потому следует прекратить общение и не верить преступным уловкам», - разъяснили в МВД. (фото ferra.ru)