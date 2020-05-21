Житель Карелии совершил мошенничество при покупке автомобиля

Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении жителя Сортавальского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2017 году мужчина помогал муниципальному предприятию покупать грузовик. Он нашел нужный автомобиль в другом регионе и договорился с собственником прописать в договоре купли-продажи завышенную сумму. После совершения сделки излишние деньги - 700 тысяч рублей - подозреваемый забрал себе.

Преступление совместными усилиями раскрыли следователи Следкома и сотрудники ФСБ. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.