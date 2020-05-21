Подросток проломил доски в гараже, чтобы похитить моторное масло

36-летний владелец гаража заявил в полицию о краже. Из его строения в Костомукше неизвестный похитил четыре упаковки моторного масла. Ущерб составил 14 700 рулей, сообщили в полиции.

Подозреваемый был установлен. Им оказался несовершеннолетний костомукшанин. Со слов подростка, он проходил мимо и увидел, что часть пола в гараже просела, и в этом месте образовался зазор.

Стена была не прикреплена к полу. Проломив доски, он проник внутрь и похитил имущество, которое перенес в лес. Полицейские изъяли похищенное. По факту кражи возбудили уголовное дело.