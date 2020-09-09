Фальшивые сотрудники МЧС начали атаку на предприятия Карелии

МЧС Карелии вчера распространил предупреждение о том, что квартиры петрозаводчан обходят мошенники, склоняя людей приобрести различное противопожарное оборудование для установки в квартирах. Как выяснил портал «Петрозаводск говорит» в зону действий мошенников попадают не только люди, но и организации.

Как минимум две организации уже попали в орбиту мошенников. Схема следующая: руководству учреждения звонит человек, представляющийся сотрудником МЧС, и говорит о том, что буквально в течение часа-полутора на предприятии пройдет внеплановая проверка противопожарной безопасности.

Примечательно, что звонивший уверенно ссылался на настоящие фамилии действующего руководства МЧС Москвы, откуда якобы инициирована проверка, и Карелии. Мужчина предупреждает, что все будет жестко, будет вестись видеосъемка проверки. Сделать ничего нельзя, ну разве только попытаться задобрить. Нужно, мол, подготовить несколько «продуктовых наборов», с дорогим хорошим коньяком, деликатесами.

По нашей информации, на одном из предприятий директор поверил, но сказал, что не будет в этом участвовать. Тогда звонивший сообщил ему, чтобы тот готовился к закрытию и бросил трубку.

На другом предприятии «продуктовые наборы» подготовили, но когда сообщили об этом звонившему, тот сказал, что буквально уже стоят на кассе, все куплено, просто возместите расходы, переведя средства на такой-то счет. Что руководитель и сделал.

Отметим, что оба предприятия из разных сфер деятельности, директора – люди опытные и, тем не менее, их сумели убедить в правдивости проверки.

В МЧС Карелии нашему порталу заявили, что конечно звонившие не имеют никакого отношения к этим историям, о проверках они извещают заранее и обещали дать развернутый комментарий позднее.