Пенсионер из Петрозаводска перевёл мошенникам более 3 миллионов рублей

В полицию Петрозаводска обратился 74-летний горожанин и заявил, что лишился 3 032 500 рублей, сообщает МВД Карелии.

Пенсионер рассказал, что с ним на связь вышел человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший предупредил мужчину о том, что неизвестные пытаются взять на его имя кредит. В целях предотвращения противоправных действий, он порекомендовал жителю карельской столицы как можно быстрее обналичить все его сбережения и перевести их на другой, «безопасный», счёт. На этом «сотрудник банка» прервал разговор.

После этого заявителю позвонил другой человек, представившийся сотрудником полиции. Он настоятельно просил мужчину следовать всем указаниям «банковского работника». Что пенсионер и сделал. Он отправился в финансовое учреждение, чтобы снять все свои личные накопления. Однако первая попытка успехом не увенчалась – пожилой человек не разобрался в работе банкомата.

Но мошенники не отступили. Они преследовали пенсионера звонками в течение нескольких дней. В результате он обналичил и перевел на продиктованный счёт 2 836 975 рублей.

Но этих денег злоумышленникам было недостаточно. Они убедили мужчину снять все свои накопления, чтобы на банковской карте оставался минимальный остаток – 1 000 рублей. Житель карельской столицы согласился на это и отправил ещё 195 525 рублей. После чего звонившие перестали выходить на связь, и мужчина понял, что его обманули.

Полиция возбудила уголовное дело.

Изображение из группы МВД по Республике Карелия