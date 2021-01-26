В Петрозаводске мужчина украл монитор из офиса, выбив окно

В полицию Петрозаводска поступило заявление о хищении имущества из офиса, расположенного на проспекте Ленина, сообщает МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что неизвестный разбил окно и украл монитор стоимостью 11 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 56-летний подозреваемый. Мужчина, неоднократно судимый за кражи, сознался в содеянном и рассказал полицейским, как совершил преступление.

В последнее время он работал на стройке в Московской области. На праздники приехал в Петрозаводск, в гости к товарищу, а вскоре, когда того выгнала из дома жена, занял его место и остался в городе. Мужчина обратил внимание, что рядом с новым жильем расположен офис. В непосредственной близости к окну располагался монитор, который и привлек подозреваемого.

В один из дней, вынося мусор, мужчина нашел у баков кусок арматуры. Прутом он разбил окно офиса и проник внутрь. Похитив монитор, сбыл его за 4 500 рублей. Вырученные деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта gtrk-saratov.ru