Мошенник под видом покупателя мини-солярия обманул петрозаводчанку

Жертвой интернет-мошенника стала 52-летняя жительница Петрозаводска. горожанка разместила на популярном сайте объявление о продаже мини-солярия. На связь с ней вышел покупатель. Заинтересованный человек прислал женщине ссылку якобы для оплаты, рассказали в МВД.

Жительница столицы Карелии кликнула по ней, а затем ввела в открывшемся диалоговом окне реквизиты своей банковской карты и коды из смс-сообщений.

После этого банковский счет женщины уменьшился на пять тысяч рублей. О случившееся обманутая петрозаводчанка рассказала полиции. Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. (фото admmegion.ru)