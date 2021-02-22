22 февраля 2021, 16:58
Мошенник под видом покупателя мини-солярия обманул петрозаводчанку
Женщина перешла по ссылке для оплаты, которую в Интернете ей прислал незнакомец
Жертвой интернет-мошенника стала 52-летняя жительница Петрозаводска. горожанка разместила на популярном сайте объявление о продаже мини-солярия. На связь с ней вышел покупатель. Заинтересованный человек прислал женщине ссылку якобы для оплаты, рассказали в МВД.
Жительница столицы Карелии кликнула по ней, а затем ввела в открывшемся диалоговом окне реквизиты своей банковской карты и коды из смс-сообщений.
После этого банковский счет женщины уменьшился на пять тысяч рублей. О случившееся обманутая петрозаводчанка рассказала полиции. Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. (фото admmegion.ru)