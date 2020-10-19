Петрозаводчанин набрал кредитов на миллион рублей и отдал мошенникам

26-летний житель Петрозаводска в течение трех дней переводил деньги мошенникам. В общей сложности он отдал 940 тысяч рублей кредитных средств и не смог вернуть кровные 33 тысячи. Подробности рассказали в МВД.

История обмана началась со звонка неизвестной женщины, представившейся сотрудницей Центробанка России. Собеседница сообщила петрозаводчанину о несанкционированном списании денег и предложила проверить состояние счета в личном кабинете. Мужчина последовал совету, убедился в исчезновении 33 тысяч. Чтобы вернуть деньги, собеседница предложила мужчине оформить кредит в 100 тысяч, а затем назвать данные карты и коды из смс-сообщений. В итоге кредитные деньги оказались в распоряжении мошенников.

На следующий день молодому человеку позвонили вновь и предупредили о попытке злоумышленников оформить на него новый кредит. Житель столицы Карелии не стал проверять информацию, а поверил женщине на слово. В результате он взял еще один кредит на 200 тысяч, который затем перевел на чужой счет.

На третий деньги голос в трубке побудил его оформить новый кредит на 140 тысяч, которые молодой человек также перевел на незнакомый счет. Затем мошенники под предлогом блокировки нового кредита рекомендовали петрозаводчанину взять 500 тысяч рублей в стороннем банке. Молодой человек также перевел эти деньги на другой счет.

Когда ему позвонили снова с предложением оформить кредит, молодой человек засомневался в компетенции собеседников и обратился в полицию. Стражи порядка организовали проверку. (фото га главной vesti92.ru)