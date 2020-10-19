Мужчина с топором в руках напугал прохожих в Олонце

16 октября силовикам поступила информация о том, что в центре Олонца по улице ходит неадекватный пьяный мужчина с топором и угрожает прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На место происшествия выехала группа задержания вневедомственной охраны. Правоохранители застали злоумышленника с топором в одной руке и с ножом в другой. При виде представителей власти мужчина сложил оружие и сдался.

Росгвардейцы установили, что подозреваемому 43 года. Он не имеет постоянного места жительства. Злоумышленник был передан полиции для дальнейшего разбирательства. Фото life.ru