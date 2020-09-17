Мошенники обманули петрозаводчанина, захотевшего экзотическую собаку

Позавчера в полицию Петрозаводска обратился гражданин и заявил, что стал жертвой недобросовестного продавца, сообщает МВД Карелии.

Мужчина решил завести собаку породы сиба-ину. В интернете нашлось объявление о продаже подходящего щенка за 52 000 рублей.

Владелица питомца сообщила, что проживает в Санкт-Петербурге, а в подтверждение того, что пес существует, выслала фото паспорта животного. Петербурженка пообещала доставить собаку через полторы недели в Петрозаводск, но только после получения полной оплаты. Покупатель выполнил условие. В скором времени это объявление исчезло с сайта, связь с женщиной пропала, а аккаунт петрозаводчанина заблокировали.

По данному факту полицией проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Сиба-ину или сиба-кэн — порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения. В 1936 году объявлена национальным достоянием Японии.

Сиба относится к древним породам. Её предками были собаки, которых использовали для охоты на пернатую дичь в зарослях с густым подлеском, а также медведя, оленя и кабана.

Генетические исследования подтверждают, что сиба-ину является одной из древнейших азиатских пород, и собаки, подобные ей, встречались на территории современной Японии более трёх тысячелетий назад, а найденные археологами керамические фигурки служат доказательством тому, что в III веке до нашей эры в Японию прибыли корейские переселенцы, которые завезли собак с остроконечными ушами и хвостом кольцом. Современный облик сиба-ину стал результатом скрещивания аборигенных собак с вновь прибывшими

Полиция Карелии призывает: будьте внимательны! Совершая покупки через интернет, тщательно проверяйте информацию о продавце и всегда думайте, каковы ваши гарантии получения товара.