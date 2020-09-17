В Кеми автомобиль врезался в дерево

16 сентября в 20:30 подразделение Отряда противопожарной службы по Кемскому району привлекалось для ликвидации последствий ДТП по адресу: г. Кемь, шоссе 1 Мая, район дома № 101, сообщается в паблике ОПС в соцсети.

На место столкновения автомобиля с деревом выехал расчет в составе пяти человек на одной машине.

Информация о пострадавших уточняется.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону"01", с мобильных телефонов "101", "112-1”