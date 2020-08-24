24 августа 2020, 11:22
Звонок неизвестного лишил 80-летнюю пенсионерку 27 тысяч рублей
Сотрудники МВД организовали проверку
Жительница Карелии лишилась 27 тысяч рублей после телефонной беседы с неизвестным.
Пенсионерке позвонил представитель некого ООО и напомнил, что у нее якобы есть застрахованная сумма, которую нужно срочно получить. Женщина захотела получить деньги.
Как рассказали в полиции, пенсионерка по требованию неизвестного назвала реквизиты своей банковской карты. В результате злоумышленники похитили ее деньги. Полиция проводит проверку.