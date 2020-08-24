Звонок неизвестного лишил 80-летнюю пенсионерку 27 тысяч рублей

Жительница Карелии лишилась 27 тысяч рублей после телефонной беседы с неизвестным.

Пенсионерке позвонил представитель некого ООО и напомнил, что у нее якобы есть застрахованная сумма, которую нужно срочно получить. Женщина захотела получить деньги.

Как рассказали в полиции, пенсионерка по требованию неизвестного назвала реквизиты своей банковской карты. В результате злоумышленники похитили ее деньги. Полиция проводит проверку.