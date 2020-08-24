24 августа 2020, 11:07
Подозрительного мужчину задержали в районе финской границы в Карелии
Незаконное пересечение государственной границы из Финляндии в Россию стало поводом для возбуждения уголовного дела
Карельские пограничники задержали в Лоухском районе нарушителя границы. О подозрительном беглеце из Финляндии сообщил местный житель, который работал в той местности.
По сообщению ФСБ, мужчина был пойман в пограничной зоне за рубежом инженерно-технических сооружений. При себе у него не было документов, удостоверяющих личность.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ».