24 августа 2020, 11:07
Происшествия

Подозрительного мужчину задержали в районе финской границы в Карелии

Незаконное пересечение государственной границы из Финляндии в Россию стало поводом для возбуждения уголовного дела

Карельские пограничники задержали в Лоухском районе нарушителя границы. О подозрительном беглеце из Финляндии сообщил местный житель, который работал в той местности.

По сообщению ФСБ, мужчина был пойман в пограничной зоне за рубежом инженерно-технических сооружений. При себе у него не было документов,  удостоверяющих личность.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ».

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Метки: 
граница
Финляндия
Пограничники
Лоухский район
новости Карелии
уголовное дело