Смертельное ДТП на трассе «Кола» устроил житель Санкт-Петербурга

Госавтоинспекция Карелии опубликовала подробности смертельной аварии, которая произошла в минувшее воскресенье, 23 августа, на 572 км + 620 м федеральной автодороги «Кола». По предварительным данным, трагедия разыгралась из-за того, что житель Санкт-Петербурга выехал на встречку.

«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции прояводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства. Предварительно известно, что в 12:20 38-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» (житель г. Санкт-Петербурга) допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем «Фольксваген Поло». В результате ДТП от полученных травм (до приезда скорой медицинской помощи) скончались два человека – 54-летний водитель и 35-летний пассажир «Фольксвагена». Также в «Фольксвагене» травмы различной степени тяжести получили две пассажирки – женщины 45 и 48 лет и 9-летний мальчик (все жители Карелии)».

В автомобиле «Киа» травмированы водитель и его 57-летняя пассажирка (жительница г. Санкт-Петербурга).

Фото и видео с места ДТП смотрите здесь.