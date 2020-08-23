В сети появились фото и видео смертельного ДТП на трассе «Кола»

В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фотографии и видео с места смертельного ДТП в Кондопожском районе Карелии.

Напомним, по предварительным данным, около 12:30 водитель автомобиля «Киа Оптима» (1982 года рождения) допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло». В результате происшествия погибли 2 человека – водитель «Фольксвагена» (1985 года рождения) и его пассажир (мужчина 1966 года рождения). Еще 2 пассажира «Фольксвагена» (9-летний ребенок и женщина) и водитель «Киа» доставлены в больницу (характер травм пострадавших уточняется).

Фото Виталия Ляха и Сергея Кузьмичева, видео Татьяны Александровой.