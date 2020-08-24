Юноша украл велосипед, чтобы покататься и продать

36-летняя женщина лишилась велосипеда, который она оставила в подъезде дома в Петрозаводске. Ущерб от кражи оценили в восемь тысяч рублей, рассказали в МВД.

Полицейские установили, что к пропаже может быть причастен подросток. Несовершеннолетний подозреваемый в беседе с полицией рассказал, что гулял по городу, зашел в подъезд, увидел велосипед без запирающих устройств. Юноша решил прокатиться и продать чужой двухколесный транспорт. Вскоре он сбыл велосипед за 1 300 рублей. Деньги успел потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.