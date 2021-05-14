Незнакомцы внушили пенсионеру из Петрозаводска отдать им 200 тысяч

69-летнего жителя Петрозаводска обманули мошенники, о случившемся рассказали в МВД Карелии. Аферисты действовали по старой схеме. Незнакомцы в телефонной беседе представились сотрудниками банка и огорошили пенсионера известием, что некие злоумышленники пытаются снять деньги со счета мужчины.

Пенсионеру внушили, что нужно снять свои накопления и перевести их на некий «безопасный» счет. Лжесотрудник банка все время находился на связи со своей жертвой и не давал мужчине шанса обдумать действия.

В итоге пенсионер перевел 200 тысяч рублей на неизвестный номер. После этого лжебанкир больше не выходил на связь. А обманутый пенсионер обратился за помощью в полицию. Стражи порядка проводят проверку. (фото 31tv.ru)