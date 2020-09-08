Лже-банкир похитил у пенсионерки из Карелии более 600 тысяч рублей

64-летняя жительница Медвежьегорского района лишилась денег после звонков неизвестных. В полиции рассказали о схеме обмана.

Лже-безопасник банка сообщил пенсионерке, что мошенники оформляют на нее кредит в другом регионе. Чтобы помешать злоумышленникам, ей нужно провести ряд манипуляций у банкомата, а деньги затем вернутся на ее основную карту. Женщина пояснила, что находится за городом, тогда собеседник согласился подождать ее возвращения в населенный пункт.

На следующий день звонки повторились. Пожилая женщина отправилась к банкомату. Под руководством лже-банкира она открыла безопасный резервный счет и подала заявку на кредит в размере 456 тысяч рублей. После одобрения кредита, пенсионерка продиктовала коды из смс-сообщений.

В итоге мошенникам удалось завладеть кредитными средствами и накоплениями женщины. Всего у нее похитили 641 тысячу рублей. Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.