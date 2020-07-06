Девушка откликнулась на просьбу подруги и стала жертвой мошенников

20-летняя жительница столицы Карелии стала жертвой обмана в Интернете.

Молодая горожанка увидела в новостной ленте в соцсети сообщение от подруги с просьбой перевести три тысячи рублей на ее банковскую карту. Вернуть деньги она обязалась в ближайшее время, рассказали в МВД.

Девушка не стала вдаваться в подробности, а откликнулась на просьбу и перевела деньги. Спустя время петрозаводчанка узнала, что страница ее подруги была взломана, и никаких денег она не просила. По факту произошедшего проводится проверка.