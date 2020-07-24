24 июля 2020, 09:43
Пенсионерке вместо телефона «посчастливилось» купить видеорегистратор
Очередное интернет-мошенничество случилось в Карелии
В полицию Петрозаводска обратилась 64-летняя петрозаводчанка с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД Карелии.
Ранее женщине посчастливилось получить купон на скидку в размере 90 % на дорогой мобильный телефон, вместо 80 тысяч рублей за него нужно было заплатить лишь восемь тысяч.
Женщина купилась на заманчивое предложение и заказала товар. Уже через две недели она пришла забирать телефон на почту и заплатила положенную сумму.
Однако в присланной коробке вместо дорогого телефона оказался видеорегистратор неизвестной марки, рыночная стоимость которого составляет чуть более тысячи рублей.
Проводится проверка.