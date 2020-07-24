24 июля 2020, 09:43
Происшествия

Пенсионерке вместо телефона «посчастливилось» купить видеорегистратор

Очередное интернет-мошенничество случилось в Карелии

В полицию Петрозаводска обратилась 64-летняя петрозаводчанка с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД Карелии.

Ранее женщине  посчастливилось получить купон на скидку в размере 90 % на дорогой мобильный телефон, вместо 80 тысяч рублей за него нужно было заплатить лишь восемь тысяч.

Женщина купилась на заманчивое предложение и заказала товар. Уже через две недели она пришла забирать телефон на почту и заплатила положенную сумму.

Однако в присланной коробке вместо дорогого телефона оказался видеорегистратор неизвестной марки, рыночная стоимость которого составляет чуть более тысячи рублей.

Проводится проверка.

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Метки: 
мошенничество
телефон
интернет-мошенничество
видеорегистратор
Карелия
Петрозаводск