Мошенники обманули жителя Карелии, желавшего купить породистого щенка

Петрозаводчанин, желая приобрести декоративную собаку, стал жертвой мошенников. Подробности очередного обмана жителей Карелии сообщили в МВД.

40-летний мужчина вместе с супругой хотели стать обладателями питомца породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Объявление о продаже щенка нашлось на одном из сайтов. Продавец сообщил, что находится в Москве. Он выслал ссылку для оплаты и попросил перевести всю сумму целиком.

Покупатель перечислил 28 тысяч, также во время операции списалась небольшая комиссия. После перевода денег продавец перестал выходить на связь, а информация о продаже маленького спаниеля исчезла из Сети. Полиция начала проверку.