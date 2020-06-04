04 июня 2020, 13:27
Мошенники обманули жителя Карелии, желавшего купить породистого щенка
Петрозаводчанин перевел 28 тысяч рублей за маленького спаниеля, после чего продавец перестал выходить на связь
Петрозаводчанин, желая приобрести декоративную собаку, стал жертвой мошенников. Подробности очередного обмана жителей Карелии сообщили в МВД.
40-летний мужчина вместе с супругой хотели стать обладателями питомца породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Объявление о продаже щенка нашлось на одном из сайтов. Продавец сообщил, что находится в Москве. Он выслал ссылку для оплаты и попросил перевести всю сумму целиком.
Покупатель перечислил 28 тысяч, также во время операции списалась небольшая комиссия. После перевода денег продавец перестал выходить на связь, а информация о продаже маленького спаниеля исчезла из Сети. Полиция начала проверку.