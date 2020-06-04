Двух жителей Кеми будут судить за кражу на железнодорожном вокзале

Двух ранее несудимых жителей Кеми обвиняют в краже. В ближайшее время они предстанут перед судом, сообщает пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Как следует из материалов уголовного дела, начальник строительной организации, занимающейся ремонтом здания железнодорожного вокзала на станции Кемь, обнаружил пропажу рабочих инструментов из подсобного помещения.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое ранее несудимых местных жителей.

Установлено, что злоумышленники беспрепятственно зашли в подсобное помещение, расположенное на вокзале, и похитили инструменты – перфоратор, шуруповерт и болгарку, общей стоимостью более 12 тысяч рублей. Украденное они решили спрятать, а позднее продать.

Похищенный инвентарь изъят. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.